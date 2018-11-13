ВВО возглавил генерал-лейтенант Геннадий Жидко

В Хабаровске представили нового командующего Восточным военным округом. Это бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант, Герой России Геннадий Жидко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Жидко занял место экс-командующего округом Александра Журавлева, который на прошлой неделе возглавил войска Западного военного округа.

Геннадию Жидко 53 года. Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Начинал с должности командира танкового взвода, дослужившись до начальника штаба - первого замкомандующего общевойсковой армией Центрального военного округа. До настоящего времени был заместителем начальника Генштаба.