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13.11.2018 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии будут судить воевавшего за националистов в ДНР "Генриха"

Текст: Сергей Кирсанов

В Верховный суд Чувашии передано уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе в качестве наемника на стороне украинских националистов.

Помимо статьи "Участие наемника в вооруженном конфликте" (часть 3 статьи 359 УК РФ), ему также инкриминируются реабилитация нацизма (части 1 и 3 статьи 354.1 УК РФ, часть 1 статьи 282 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в конце 2014 года обвиняемый с служил стрелком с позывным "Генрих" в одном из националистических батальонов и участвовал в боевых операциях против народного ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кроме того, на своих страницах в социальных сетях он неоднократно размещал записи, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма.

- Причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается его признательными показаниями, заключениями ряда проведенных по уголовному делу судебных исследований: психолого-лингвистических, фоноскопических и почерковедческой. Согласно результатам судебно-психиатрических экспертиз оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено, - говорится в сообщении СУ СКР по Чувашии.

На время расследования фигурант дела был заключен под стражу.

В ведомстве добавили, что "Генрих" является также подсудимым по уголовному делу, связанному с оборотом наркотиков на территории Чувашии. Оно уже находится на рассмотрении в суде.

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