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13.11.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области в запертой квартире погибли три человека

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области в запертой изнутри квартире погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, тела трех человек, были обнаружены в одной из квартир в Энгельсе. По данному факту проводится доследственная проверка.

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По данным следствия, 17-летняя девушка не смогла попасть в квартиру, где проживала с мамой и дедушкой, дверь была закрыта изнутри. Сотрудники службы спасения, которых она вызвала, вскрыли дверь и обнаружили в жилище трупы троих человек: хозяев и их знакомого.

- Видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Выясняются обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз для выяснения причины смерти погибших, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной смерти троих человек, как сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения, могло стать отравление суррогатным алкоголем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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