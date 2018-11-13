В Саратовской области в запертой квартире погибли три человека

В Саратовской области в запертой изнутри квартире погибли три человека.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, тела трех человек, были обнаружены в одной из квартир в Энгельсе. По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным следствия, 17-летняя девушка не смогла попасть в квартиру, где проживала с мамой и дедушкой, дверь была закрыта изнутри. Сотрудники службы спасения, которых она вызвала, вскрыли дверь и обнаружили в жилище трупы троих человек: хозяев и их знакомого.

- Видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Выясняются обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз для выяснения причины смерти погибших, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной смерти троих человек, как сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения, могло стать отравление суррогатным алкоголем.