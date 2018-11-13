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13.11.2018 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Michela Rossetti/instagram.com

Арт-директор Louis Vuitton​​ Мишела Росетти написала в Instagram, что застряла в Иркутске.

При этом она опубликовала снимки,​ сделанные со взлетно-посадочной полосы, в гостинице и на городских улицах.

Напомним, Мишела Росетти​​ оказалась в числе пассажиров самолета Boeing 777, летевшего в воскресенье из Парижа в Шанхай и экстренно севшего в Иркутске из-за дыма в кабине пилотов.

В лайнере находились 282 человека.

Резервный борт также не смог доставить людей в пункт назначения - перед вылетом у воздушного судна отказала гидросистема.

Сейчас за пассажирами вылетел третий борт.

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