Арт-директор Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за аварийного Boeing

Фото: Michela Rossetti/instagram.com
Арт-директор Louis Vuitton Мишела Росетти написала в Instagram, что застряла в Иркутске.
При этом она опубликовала снимки, сделанные со взлетно-посадочной полосы, в гостинице и на городских улицах.
Напомним, Мишела Росетти оказалась в числе пассажиров самолета Boeing 777, летевшего в воскресенье из Парижа в Шанхай и экстренно севшего в Иркутске из-за дыма в кабине пилотов.
В лайнере находились 282 человека.
Резервный борт также не смог доставить людей в пункт назначения - перед вылетом у воздушного судна отказала гидросистема.
Сейчас за пассажирами вылетел третий борт.