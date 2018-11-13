Российский рынок фитнес-услуг ждет масштабная реформа

На российском рынке фитнес-услуг появятся правила игры. Соответствующие поправки в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" прошли на днях "нулевое" чтение. Пока в законодательстве вообще нет понятия "фитнес", что создает сложности при оценке работы отрасли. Однако владельцы фитнес-предприятий опасаются, что излишний контроль выдавит с рынка некрупных игроков, не повысив при этом качество услуг.

Тренер в законе

Внимание законодателей к фитнес-индустрии закономерно. Эта достаточно молодая отрасль российской экономики демонстрирует солидные показатели денежного оборота и клиентской базы. В 2017 году, как сообщает Росстат, объем платных услуг физической культуры и спорта в нашей стране превысил 72 миллиарда рублей. Численность посетителей спортивных центров составила 5,2 миллиона человек, а количество работников превысило 26 тысяч человек.

- По оценкам экспертов, в прошлом году фитнес-индустрия в Российской Федерации выросла примерно на 11 процентов. Тем не менее практически вся она находится в "серой" зоне, - заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. - В законодательстве отсутствует понятие "фитнес". Это влечет за собой ряд проблем в правовом регулировании огромного сегмента физкультурно-спортивной отрасли. Например, не предусмотрены квалификационные характеристики персонала, который работает в фитнес-клубах. Профессий "фитнес-инструктор", "специалист по фитнесу" не существует. Как следствие - снижаются гарантии безопасности жизни и здоровья, защиты прав лиц, получающих спортивно-физкультурные услуги.

Новый законопроект, по словам члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Дмитрия Пирога, призван исправить ситуацию. Он, в частности, закрепит понятие "фитнес" и установит профессиональные стандарты для фитнес-тренеров.

Профессий "фитнес-инструктор", "специалист по фитнесу" не существует. Как следствие - снижаются гарантии безопасности жизни и здоровья посетителей спортклубов.

- У нас появится возможность проводить мониторинг реального положения дел в секторе фитнеса и получать достоверные статистические данные, - подчеркнул Дмитрий Пирог. - Граждане получат гарантии безопасных условий занятий фитнесом, а государство сможет вывести индустрию из теневого сектора в правовое поле.

Операция "Квалификация"

Легальные игроки рынка, впрочем, не считают, что фитнес-индустрия находится вне правового поля. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и сейчас включает в себя код "услуги фитнес-центров". Предприниматель может легально открыть спортивный зал, находясь на общей системе налогообложения или купив патент. Кроме того, существует ГОСТ "фитнес-услуги".

- Вряд ли россияне станут более охотно заниматься фитнесом только потому, что в федеральном законе "О физической культуре и спорте в РФ" пропишут, что такое "фитнес", - рассуждает глава калининградской школы фитнеса, неоднократный чемпион и призер чемпионатов России и Восточной Европы по бодибилдингу Алексей Беккер. - А вот обязательные квалификационные требования к работникам фитнес-центров могут в перспективе негативно отразиться на качестве услуг. Дело в том, что многие тренеры, замечательные профессионалы, не имеют специализированного образования. Им просто негде было его получить - до недавнего времени спортсмен в Калининградской области мог отучиться только на учителя физкультуры. Образовательные центры, где готовят фитнес-тренеров, появились у нас только в последние годы. Схожая ситуация сложилась и в других российских регионах. Если профстандарт станет обязательным и там будут прописаны требования к "корочкам", большое количество опытных тренеров старой закалки останется за бортом. Отрасль от этого, разумеется, не выиграет.

"Малышам" придется нелегко

Член союза предпринимателей Новгородской области, владелица небольшого фитнес-клуба в Великом Новгороде Юлия Ротанова добавляет: квалификационные требования к сотрудникам индустрии, вероятно, выживут с рынка малый бизнес. Крупные сетевые фитнес-предприятия могут открыть или уже открывают собственные обучающие центры. "Малышам" же придется платить этим учреждениям деньги за повышение квалификации своих сотрудников.

- Причем я сомневаюсь, что это обучение что-то даст, кроме формальных "корочек", - подчеркивает Юлия Ротанова. - В результате мы просто столкнемся с дополнительными расходами и проверками. А деятельность малых предприятий в любой сфере, в том числе в области фитнес-услуг, и так чрезмерно зарегулирована. Летом следующего года, к примеру, предприятия, оказывающие услуги населению, должны перейти на онлайн-кассы. Думаю, если к тратам на онлайн-кассы добавятся траты на обучение персонала, многие владельцы небольших фитнес-залов задумаются, нужен ли им вообще этот бизнес.

Не сбиться с темпа

По мнению Алексея Беккера, повышать интерес россиян к спорту следует не с помощью жесткого регулирования отрасли, а внедряя систему мотиваций. Можно, например, частично компенсировать гражданам стоимость абонементов за счет бюджета или стимулировать крупные предприятия заключать корпоративные договоры с фитнес-клубами. А также вводить дополнительные премии или выходные для людей, которые регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях, имеют золотые значки ГТО, работают целый год без больничных листов и так далее.

Первые слушания законопроекта в российском парламенте пройдут примерно через месяц. Представители сетевых фитнес-операторов инициативу поддерживают. Более того, крупные игроки рынка сами работают над созданием профессиональных стандартов для работников индустрии.

Представители малого бизнеса также согласны, что проблему неопределенности и противоречивости отраслевого законодательства необходимо решать.

Однако за закреплением понятия "фитнес" в ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" должны последовать какие-то дополнительные возможности для развития отрасли, участия частных спортивных клубов в федеральных и региональных программах, грантовых проектах, реализации других механизмов поддержки. И, разумеется, реформа не должна стать основанием для усиления надзорного бремени.

- В этом году мы наблюдаем значительное падение спроса на фитнес-услуги, связанное, судя по всему, со спадом покупательной способности населения, - продолжает Алексей Беккер. - Проблема актуальна не только для Калининградской области, о ней говорят мои коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, других субъектов РФ. В этих условиях дополнительная контрольно-надзорная и финансовая нагрузка видится особенно вредной. Рынок, к слову, и так стимулирует фитнес-тренеров постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. Если твоя программа тренировок неэффективна, клиент найдет другого наставника, будь у тебя хоть десять дипломов.