В калининградском доме престарелых произошла вспышка чесотки

Групповой очаг заболевания чесоткой зарегистрировало региональное управление Роспотребнадзора в частном доме престарелых в Калининграде.

Учреждение пансионного типа рекламирует себя как комфортный пансионат для платного ежедневного ухода за пожилыми людьми. Проведенное здесь эпидемиологическое расследование установило, что к распространению инфекции привели грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, не соблюдались требования к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, медицинские и гигиенические мероприятия. Распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем.

Кроме того, специалисты управления нашли серьезные нарушения в пищеблоке пансионата. Планировка пищеблока, его оборудование и санитарное состояние, содержание инвентаря, посуды, технологии приготовления блюд и хранения продуктов - все, по мнению проверяющих, создает реальный риск для здоровья подопечных учреждения.

Управление Роспотребнадзора настаивает на административном приостановлении деятельности пансионата. С этой целью в суд Центрального района Калининграда направлен протокол об административном правонарушении. О ЧП проинформированы правоохранительные органы.