В Ладоге у острова Валаам утонули два человека

В Ладожском озере у острова Валаам утонули два человека. Они хотели переплыть на лодке с одного острова на другой, но не смогли добраться до берега. Об этом сообщила пресс-служба Валаамского монастыря.

ЧП случилось на переходе через небольшой пролив между островами Лембос и Байонный. На поиск пропавших мужчин отправились не только спасатели, но и сами обитатели монастыря, а также местные жители. Они и обнаружили тела утонувших. Один из них родом из Архангельской области, другой - из Нижнего Новгорода.

- Послушник выплыл, это было недалеко от берега, метрах в двадцати. Но, наверное, он услышал крики товарища, рабочего из архангельской плотницкой бригады, который не умел плавать и держался за перевернутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился в ледяную воду на помощь. Обоих звали Андреями, - сообщил на своей странице в соцсети игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

Как предполагают, причиной трагедии стал шторм на Ладожском озере.