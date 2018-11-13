На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых

В Армавире приставы изъяли у организации-должника необычный товар - 15 тысяч наименований игрушек для взрослых, опись которых заняла несколько дней.

Компания задолжала юридическому лицу более 82 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании этих средств, предоставив время на добровольное погашение задолженности, рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Однако компания этого не сделала, в связи с этим на ее имущество был наложен арест. Оказалось, что фирма имеет в Армавире целый склад с интим-товарами.

Теперь пикантный груз должны передать на склад торгующей организации. По предварительным данным, для транспортировки потребуется не менее двух грузовиков. После будет принято процессуальное решение об оценке и реализации игрушек для взрослых, уточнили в пресс-службе регионального УФССП.