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13.11.2018 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще один пассажир получил травмы.

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По данным полиции, авария случилась сегодня в 7.40 утра на трассе между станицами Каневская и Привольная.

"На трассе столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2115, грузовик Hyundai и "Газель". На месте от полученных травм скончались три пассажира легкового автомобиля - мужчины в возрасте 42 и 62 лет и 58-летняя женщина. Еще один пассажир доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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