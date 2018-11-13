На Кубани в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека

В Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще один пассажир получил травмы.

По данным полиции, авария случилась сегодня в 7.40 утра на трассе между станицами Каневская и Привольная.

"На трассе столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2115, грузовик Hyundai и "Газель". На месте от полученных травм скончались три пассажира легкового автомобиля - мужчины в возрасте 42 и 62 лет и 58-летняя женщина. Еще один пассажир доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.