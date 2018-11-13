Римские дороги Крыма предложили поставить на госучет

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек предложил Госкомитету по охране культурного наследия РК поставить на госучет римские дороги в Крыму.

По его словам, каменная кладка военных римских дорог сейчас является обычной тропой, по которой ходят туристы. А ведь Крым - один из немногих регионов, в которых неплохо сохранились эти тропы: такие дороги есть под Алуштой и Севастополем, и в Байдарской долине.

- Во всем мире эти дороги берегут: их поддерживают, ставят предупредительные надписи, привлекают волонтеров для поддержания исторического наследия в надлежащем виде, - цитируют депутата RT. - Считаю, что эта дорога является культурным наследием Крыма, поэтому обратился в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым с просьбой взять дорогу на государственный учет.