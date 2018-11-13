В Астрахани выбрали лучших студентов России

В Астрахани прошло награждение победителей национальной премии "Студент года-2018". За победу в конкурсе боролись 165 юношей и девушек из профессиональных учебных заведений России.

Премия "Студент года" проводится в России с 2014 года с целью выявить и поддержать талантливых студентов, имеющих достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. Участники готовят самопрезентацию, проходят тестирование, пишут исторический и тотальный диктант, участвуют в деловой игре и сдают нормативы ГТО. Самые достойные в итоге получают денежные премии. В прошлом году церемония проходила в Крыму.

В этом году финал конкурса провели сразу в двух российских городах: в Казани выбирали лучших среди студентов вузов, в Астрахани - самых достойных учащихся ссузов. В финальном очном этапе проекта приняли участие 165 студентов из 50 регионов страны. А общий призовой фонд составил 1 550 000 руб.

Южный регион был выбрал для церемонии неслучайно, это право в прошлом году завоевала астраханская студентка Регина Айбулатова, став победителем национальной премии. В этом году главная награда заслуженно досталась представителю Республики Карелия Филиппу Каличенко.

Также победители были определены еще в шести номинациях: "Староста года", "Профессионал года", "Творческая личность года", "Доброволец года", "Общественник года" и "Спортсмен года". Кстати, в последней номинации лучшим как раз стал астраханский студент Александр Грымов. Еще одна астраханка, Ангелина Каиргалиева, вошла в число лауреатов номинации "Творческая личность года".

Награждая победителей, председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов пожелал конкурсантам не терять ту энергию и задор, которые они показывали на состязании.

Кстати



По информации министерства образования и науки Астраханской области, в этом году регион выиграл шесть конкурсов в рамках нацпроекта "Образование". В итоге область получит федеральные субсидии на развитие проектов в области повышения конкурентоспособности профессионального образования. Колледжам выделят деньги на покупку техники и программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов для создания центров опережающей профессиональной подготовки. Размер субсидий пока не утвержден.