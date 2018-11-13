СК не нашел подтверждений избиения экс-сотрудницы челябинской ИК

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области дважды проводили проверку по заявлениям экс-сотрудницы челябинской ИК-5 Екатерины Шакуровой, записавшей видеообращение к главе Следственного комитета и директору ФСИН. Однако подтверждений изложенным ей фактам не нашли, сообщили во вторник в пресс-службе управления.

- Первая проверка по заявлению Шакуровой проводилась в 2015 году, когда в отделе полиции возбудили дело по статье "Побои", а затем передали материалы нам, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - После трех месяцев расследования признаков состава преступления обнаружено не было, и дело прекратили. Однако женщина попыталась обжаловать постановление о прекращении дела в суде. Но ни Центральный суд Челябинска, ни Челябинский областной суд никаких нарушений в расследовании не нашли и признали выводы следствия правильными.

Второй раз Шакурова с заявлением на своих руководителей обратилась через два года - этим летом. Она просила квалифицировать их действия по статьям о служебном подлоге, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Доводы заявительницы были тщательно проверены, но подтверждений так же, как и в 2015 году, не нашли.

Видимо новый отказ в возбуждении уголовного дела и вынудил женщину записать видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко, в котором она сообщила об избиении своим непосредственным начальником в декабре 2014 года.

Как уже сообщала "РГ", в ГУФСИН региона выступили с официальным опровержением доводов своей бывшей сотрудницы.