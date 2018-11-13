В Кургане сгорел ангар с дорожной техникой

Ангар с грузовиками и легковушкой сгорел сегодня утром в Кургане на улице Омской.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 8.46. Прибывшие на место подразделения установили пожару повышенный ранг: о ЧП сообщили поздно, и к моменту, когда огнеборцы приступили к тушению, здание полыхало уже на площади 600 квадратных метров.

"Пожарные вынесли из горящего ангара шесть газовых баллонов, предотвратили взрыв и дальнейшее распространение огня. Огонь уничтожил находящуюся в ангаре технику: три грузовых машины и одну легковую", - передает пресс-служба главка МЧС Курганской области.

В 9.42 пожар локализовали, никто в результате него не пострадал.

Причина возгорания устанавливается, но по предварительным данным МЧС, ею стало нарушение безопасности при использовании печи.