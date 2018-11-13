15 ноября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется выставка "Пабло Пикассо. Ольга Хохлова" (продлится до февраля 2019 года). Судьба жены знаменитого художника неожиданным образом связана с семьей писателя-мариниста Виктора Конецкого...

Ольга Степановна Хохлова родилась 17 июня 1891 года в городе Нежине на Черниговщине. Глава семьи Степан Васильевич Хохлов был поручиком и начальником лазарета Батуринского резервного пехотного полка царской армии. Некоторое время семья жила в Киеве, где Ольга, мечтавшая стать танцовщицей, тайком от отца посещала балетную школу. А после переезда семьи Хохловых к новому месту службы отца в Петербург, Ольга училась во французском пансионе. Затем она поступила в школу танцев Евгении Соколовой.

В тот период она и познакомилась с сестрами Конецкими - Любовью и её сестрой танцовщицей Императорского театра Матильдой.

Ольга Хохлова была частой гостьей в доме Конецких: дружила с сестрами - Любочкой и Матильдой, была сердечно привязана к их матушке Марии Павловне. В архиве Виктора Конецкого в РГАЛИ хранятся открытки, полученные Л.Д. Конецкой от Ольги в разные годы. "...А уже в следующем [1911] году через сестер Конецких [Ольга Хохлова] попала на просмотр к Сергею Дягилеву и получила место в "Русских балетах", - запись на одном из сайтов, посвященных Пабло Пикассо.

Через год, закончив службу танцовщицы в Мариинском театре, отправилась в Монте-Карло по приглашению Дягилева и Матильда Конецкая. Там же оказалась младшая сестра Любовь, завершившая учебу во французском пансионе Люси Ревиль. В Монте-Карло сестры вновь встретились с Ольгой Хохловой. Казалось, подругам суждена долгая совместная работа в "Русских балетах Дягилева". Но в июле 1914 года началась Первая мировая война, и Конецкие поспешили вернуться в Петроград.

Последнее сообщение от Ольги (из тех, что сохранились в архиве Л.Д. Конецкой) было получено в 1916 году.

А в феврале 1917 года в Рим для работы над балетом "Парад" прибыл Пабло Пикассо.

Во время репетиций и спектаклей художник делал бесконечные наброски и рисунки танцовщиц. Но лишь одна из них покорила сердце экспрессивного и страстного Пикассо...

Ольга Хохлова не сразу ответила ему взаимностью: истинная вера не позволяла вступить с Пабло в близкие отношения до замужества. И горячий Пикассо поспешил оформить их брак. В 1918 году Ольга Хохлова стала женой художника.

Пикассо, к тому времени уже познавший горечь потерь, хотел видеть жену только рядом с собой и надеялся, что с ее появлением обрел тихую гавань.

Ольга стала его любимой моделью. "У нее были чистые правильные черты лица, гладкая кожа, вся натура ее пронизана той женственностью, которая всегда так волновала Пикассо" - писала о Хохловой французский историк культуры Антонина Валлантен в книге "Пабло Пикассо". Картинам художника "Ольгиного" периода присущ "классический язык гибких, поющих линий - язык умиротворения, счастья и любви".

Портрет "Ольга в кресле" (1918 год) считается одним из лучших портретов XX века.

Но на портретах даже начального счастливого периода семейной жизни Ольга чаще всего грустна и задумчива. Она была оторвана от родины и семьи. Отец и брат Николай воевали в Белой армии - первый пропал без вести в 1919 году, второму выпала участь эмигранта. В Москве её мечтали увидеть второй брат, мать и сёстры. Ольга часто писала родным, отправляла посылки, но они доходили редко...

А главное, Хохлова была оторвана от балета. Еще в 1919 году Дягилев писал Пикассо, заманивая того в Лондон: "...А Ольга? Неужели она навечно распрощалась с искусством танца? Это весьма печально! Мясин сожалеет об этом как хореограф, а я - как бывший поклонник...".

Радостью и спасением для Ольги стало рождение сына Паблито. И все-таки, прожив с мужем более семнадцати лет, она покинула его. "Любит страстно, но его любовь убивает", - такой вердикт вынес Пикассо поэт Поль Элюар. Хохлова не выдержала измены (новой возлюбленной Пикассо не было и восемнадцати лет, она родила ему дочь) и ненависти, которую, как признавался сам Пабло, он стал испытывать к жене.

"Она слишком многого от меня хотела!" - заявлял Пикассо после расставания с Ольгой.

Кто-то из многочисленных биографов Пикассо точно заметил, что Ольга совершила чисто женскую ошибку: она впала в полную зависимость от мужа, мечтая о диалоге душ, драматизировала их отношения.

А Пикассо нуждался в абсолютной свободе без внешних светских условностей. По мнению внука художника Оливье Видмайера-Пикассо, любовные похождения были для Пабло "sine qua non" - непременным условием творчества.

Художник творил, а семейная его история с Хохловой переродилась в историю судебных склок и взаимных унижений, растянувшуюся на двадцать лет. Официально их развод так и не был оформлен.

С наступлением "оттепели" Любовь Дмитриевна Конецкая пыталась разыскать Ольгу, писала Пабло Пикассо, но ответа не получила. Сообщение о смерти подруги пришло из Москвы от Ильи Эренбурга, дружившего с художником.

Ольга Руис Пикассо умерла в Каннской городской больнице "Бо Солей" 11 февраля 1955 года от рака - болезни, отягощенной горьким одиночеством и непрощенной обидой на мужа. Она похоронена на самом красивом кладбище Франции - дю Гран-Жас (его называют "Пер-Лашез Лазурного берега").

Пикассо на похороны отвергнутой жены не приехал: он работал над очередной эпохальной картиной...

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

"Диаметрально противоположны по характеру..."

"Он был экстравертом, она - интровертом. Он был напорист и импульсивен, она - застенчива и меланхолична. Он был атеистом, она - верующей. Она была белокожа, он - смугл, как просмоленный, с головы до пят. Она - аккуратна и педантична, он - неряшлив и сумбурен. Она ценила верность, семью, традиции, он терпеть не мог такие "буржуазные предрассудки и способы человеческого закабаления". Она любила классическую музыку, он ее не понимал. Список можно продолжить до бесконечности: от привычек - до меню. Столь разных, да что там - диаметрально противоположных друг другу людей по характеру, воспитанию, языку, национальности, идеалам, не говоря о колоссальной разнице в сексуальном опыте и темпераменте, было трудно отыскать".

_Елена Шатохина. "Пикассо и Хохлова"

Редакция благодарит директора Российского государственного архива литературы и искусства Т.М. Горяеву за предоставленные материалы из архива В.В. Конецкого.