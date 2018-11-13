Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО

Начать реформу Всемирной торговой организации призвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник на банкете лорда-мэра Сити.

По ее словам, необходим амбициозный и срочный процесс реформирования. Важно тщательно проанализировать, какие правила и принципы соблюдаются, а какие нуждаются в доработке. По мнению Мэй, также необходимо усилить транспарентность деятельности организации.

Премьер-министр считает, что ВТО должна соответствовать реалиям современного мира, а, следовательно, должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг, пишет РИА Новости.

"В то время как Amazon и Alibaba изменили модель покупательского поведения, ВТО уже два десятилетия испытывает трудности в ликвидации барьеров для торговли в интернете", - заявила Мэй, подчеркнув, что мы живем в период невероятной технической трансформации.