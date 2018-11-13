Утечка паров соляной кислоты во Франкфурте-на-Майне устранена

В промышленной зоне района Грисхайм во Франкфурте-на-Майне ликвидировали утечку паров соляной кислоты. В настоящее время опасности для жителей города нет.

"Утечка химиката в промышленной зоне остановлена, - приводит ТАСС сообщение пожарной службы. - Ситуация стабильная, проведенные замеры дали отрицательный результат".

Ранее пожарные призвали местных жителей не выходить на улицы и держать окна закрытыми. Движение общественного транспорта было приостановлено. К настоящему времени все меры предосторожности отменены.