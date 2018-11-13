В Беларуси показали нового беспилотного робота

Белорусская фирма "Белспецвнештехника" продемонстрировала готовую версию прототипа беспилотного наземного транспортного средства. Его показали на 174-й тренировочной базе ВВС и сил Противовоздушной обороны страны.

Самоходную роботизированную систему назвали "Берсерк". Она действует как самостоятельно, так и в составе команды в течение 24 часов. Предназначена для обнаружения и отслеживания разных объектов, пишет издание Jane's. Причем оператор, управляющий машиной, может находиться на удалении до пяти километров.

"Берсерк" имеет четыре камеры, две из которых - цветные и два тепловизора для дневных и ночных операций. Система видеонаблюдения позволяет идентифицировать человека на расстоянии в 2 тысячи метров, броневик - 6 тысяч, вертолет - до 10 тысяч метров. На вооружении стоят спаренных пулемета ГШГ-762. Они могут нацеливаться на беспилотные воздушные цели, движущиеся со скоростью до 300 километров в час на расстоянии до пяти километров и на живую силу противника на расстоянии до одного километра.

Оружие приводится в действие электродвигателем. Он обеспечивает стандартную скорость стрельбы в 6 тысяч выстрелов в минуту, хотя показатель может быть снижен до 3,5 тысячи в целях экономии боеприпасов. Скорость пули - 850 метров в секунду.