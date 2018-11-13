В чем новейшая китайская БМД уступает российским аналогам

Впрочем, не удивительно. Дело в том, что на этом масштабном форуме в основном рекламируется боевая техника, предназначенная для поставок на экспорт, а эта новинка китайского ВПК для таких целей пока не предназначена. Поэтому, находясь рядом с новым тяжелым военно-транспортным самолетом Y-20, БМД, как и другая техника ВДВ, демонстрировала принципиально новое качество "крылатой пехоты" Поднебесной.

Но даже такая демонстрация позволила выяснить некоторые особенности данной боевой машины. Так, если на предшественнице, ZBD-03, десант насчитывал пять человек, то здесь, если считать бойницы в корме, уже шесть. Также на старой машине командир располагался в корпусе, за местом механика-водителя, в новинке его уже перевели в башню, где смонтированы 100-мм пушка, 30-мм автоматическое орудие и 7,62-мм пулемет.

Китайские эксперты отметили отсутствие современного панорамного прицела как крупный недостаток. Например, на российской БМД-4М командир может не только вести наблюдение за местностью, но, в случае необходимости, переключать управление оружием на себя.

Тем не менее, создание новой боевой машины десанта можно считать большим достижением оборонщиков КНР.