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13.11.2018 21:40
Рубрика: В мире

В МИД ответили на обвинения Госдепа в срыве мирного процесса в Афганистане

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади прокомментировали недавние высказывания замгоссекретаря США Дэвида Хэйла, выступившего на экспертной конференции по Афганистану, которую организовал в американской столице Институт Ближнего Востока. Заявление российского МИД по этому поводу опубликовано на сайте ведомства.

Фото: depositphotos.com
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Американец утверждал, что Москва якобы чинит препятствия переговорам афганского правительства с террористической группировкой "Талибан" (запрещена в РФ). В МИД России напомнили о том, что именно на московской площадке была запущена инициатива по межафганскому примирению, призванная посадить за стол переговоров враждующие стороны и организовать между ними прямой диалог.

Это впервые произошло 9 ноября на вторых консультациях в Московском формате. Примечательно, что в качестве наблюдателя на них присутствовал и представитель Госдепа. В Москве назвали слова американского дипломата "неуклюжей попыткой" переложить на РФ ответственность за собственные провалы на афганском направлении.

В мире США Правительство МИД Россия и США
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