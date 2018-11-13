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Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника"

НОВОСТЬ13.11.2018, 19:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Evan Agostini/Invision/AP Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Двадцатилетний американский актер, танцор и рэпер Джейден Смит, сын актера и рэпера Уилла Смита, публично совершил так называемый каминг-аут, то есть якобы признался в своей нетрадиционной половой ориентации. О чем пишет Metro.

Произошло "откровение" на концерте в рамках фестиваля Camp Flog Gnaw, где Джейден обозначил находящегося там же устроителя шоу, 27-летнего рэпера Тyler The Сreator, как своего "бойфренда по жизни". При этом обе стороны весело посмеялись.

В ответ на что в СМИ поднялась свистопляска, поскольку немало людей приняли заявление Смита за чистую монету.

Джейден - сын Уилла Смита от актрисы и певицы Джады Пинкетт-Смит. Снялся в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ-пацан" (2010 года), "После нашей эры".

Некоторое время встречался с моделью Кайли Дженнер, участницей "Семейства Кардашьян", после - с моделью Сарой Снайдер.

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