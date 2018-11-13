Гран-при высокого часового искусства (Grand Prix d’Horlogerie de Genève, GPHG) - самое престижное соревнование часовщиков, которое нередко называют "Часовым Оскаром". В этом году профессиональное жюри, состоящее из 31 эксперта, рассматривало часы в 12 номинациях. В каждой из них после предварительного отбора оставалось по 6 моделей. Из этого шорт-листа и выбирали победителей, которые были объявлены 9 ноября в женевском театре Ле Ман.

Впервые в истории швейцарского конкурса в число лауреатов вошел российский мастер: Константин Чайкин получил приз в новой номинации Audacity (буквально "за смелость" или даже "за дерзость"). Награды удостоились его часы Clown, отсылающие, по словам самого Чайкина, к персонажу романа Стивена Кинга "Оно". Циферблат, на котором отсутствуют стрелки, выполнен в виде лица, зрачки глаз которого указывают часы и минуты, а рот служит индикатором фаз Луны. Модель оснащена автоматическим швейцарским механизмом ETA 2824-2.

Кроме того, финалистом GPHG-2018 была и другая модель Чайкина, созданная им в соавторстве со швейцарским часовщиком Свендом Андерсеном (бренд Andersen Genève SA) под названием Automaton Joker (номинация "Исключительная механика"): среди движущихся фигурок автоматона на оборотной стороне часов - собака, играющая с картежниками в покер.

Обе эти модели продолжают линию, начало которой положили инновационные часы Joker, впервые представленные Константином Чайкиным на выставке Baselworld весной 2017 года и произведшие на ней фурор. Эти часы вышли в финал GPHG-2017, однако тогда приз не получили. Мастер признался, что учел прошлогодний опыт и подготовился к новому гран-при "более ответственно и внимательно".

Напомним, что Константин Чайкин - единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (AHCI) и ее нынешний президент, автор изобретений в области точной механики и часовых усложнений. Свои часы он производит на московской мануфактуре Konstantin Chaykin, основанной в 2003 году.