Вышел первый трейлер фильма "Покемон: Детектив Пикачу"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый трейлер весьма небанальной комедии "Покемон: Детектив Пикачу".
Постановщиком выступает Роб Леттерман ("Ужастики"), а сценаристами Николь Перлман и Алекс Фирш ("Гравити Фоллз", "Стражи Галактики").
В центре сюжета окажется молодой человек по имениТим (Джастис Смит), который пускается на поиски своего отца, частного детектива Гарри Гудмана. В один прекрасный момент его напарником становится бывший коллега его родителя, игривый желтый шароподобный острослов в кепке по имени Пикачу (озвучивает Райан Рейнольдс).
Два героя отправляются в необычное приключение по улицам неонового города Раймс-Сити, скрывающего немало тайн и пугающих интриг, которые могут сильно повлиять на баланс отношений между людьми и покемонами.
В остальных ролях: Сьюки Уотерхаус, Рита Ора, Билл Найи, Каран Сони и Кэн Ватанабэ.
Премьера запланирована на 16 мая 2019 года.