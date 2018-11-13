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Вышел первый трейлер фильма "Покемон: Детектив Пикачу"

НОВОСТЬ13.11.2018, 15:30
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый трейлер весьма небанальной комедии "Покемон: Детектив Пикачу".

Постановщиком выступает Роб Леттерман ("Ужастики"), а сценаристами Николь Перлман и Алекс Фирш ("Гравити Фоллз", "Стражи Галактики").

В центре сюжета окажется молодой человек по имениТим (Джастис Смит), который пускается на поиски своего отца, частного детектива Гарри Гудмана. В один прекрасный момент его напарником становится бывший коллега его родителя, игривый желтый шароподобный острослов в кепке по имени Пикачу (озвучивает Райан Рейнольдс).

Фото: youtube.com/ Disney•Pixar
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Два героя отправляются в необычное приключение по улицам неонового города Раймс-Сити, скрывающего немало тайн и пугающих интриг, которые могут сильно повлиять на баланс отношений между людьми и покемонами.

В остальных ролях: Сьюки Уотерхаус, Рита Ора, Билл Найи, Каран Сони и Кэн Ватанабэ.

Премьера запланирована на 16 мая 2019 года.

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