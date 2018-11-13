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Рубрика: В мире

Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек

В испанском муниципалитете Гуадикс (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) произошел взрыв на пиротехнической фабрике.

Фото: REUTERS
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Погибли как минимум три человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EuropaPress. Еще как минимум три человека в тот момент были на территории предприятия, но не пострадали.

Примечательно, что 14 лет назад на этой же фабрике уже был аналогичный несчастный случай, унесший жизни двух человек.

Сейчас на месте трагедии работают бойцы гражданской гвардии, а также полиция, медики.

В мире Европа Испания
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