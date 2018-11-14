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"Атака мертвецов" стала одним из лучших постсоветских военных фильмов

НОВОСТЬ14.11.2018, 18:41
Текст:   Илья Максимов
Короткометражный фильм "Атака мертвецов: Осовец" появился в свободном доступе 11 ноября.
Кадр из фильма. Фото: World of Tanks. Официальный видеоканал \ youtube.com Кадр из фильма. Фото: World of Tanks. Официальный видеоканал \ youtube.com
Кадр из фильма. Фото: World of Tanks. Официальный видеоканал \ youtube.com

Он посвящен одному из довольно известных эпизодов Первой мировой войны, а именно контратаке 13-й роты 226-го Землянского полка при отражении немецкой газовой атаки 24 июля (6 августа) 1915 года. Фильмы про Великую войну в России, как и во всем мире, снимают довольно редко, особенно в сравнении с кинолентами про Вторую мировую. Тем отраднее, что за 23 минуты авторам фильма и актерам удалось осуществить задуманное на высоком уровне.

Фото: kinopoisk.ru
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Поразительно, но за столь короткое время в фильме хорошо раскрыта не только сюжетная линия, но и характеры героев, а это для российского кинематографа нынче - большая редкость. Героям веришь, и это большая заслуга не только самих актеров и режиссера, но и гримеров, художников по костюмам и консультантов. Солдаты на войне выглядят так, как и должны - грязные лица, пыльная форма. Плюс эпизоды окопного быта и вполне привычный для служившего в армии юмор. Все это делает героев по-настоящему живыми, позволяет погрузиться в мрачную атмосферу позиционной войны.

Боевые действия тоже не вызывают вопросов. В общем и целом все показано правильно - выжившие под бесконечными артобстрелами солдаты и офицеры с упорством, достойным лучшего применения, гибнут на нейтральной полосе, пытаясь сдвинуть линию фронта хоть на несколько километров. Перестрелки перемежаются жестокими рукопашными схватками, которые заканчиваются лишь с началом нового обстрела. В "Атаке мертвецов" артиллерия показана настоящим богом войны, уберечься от гнева которого практически невозможно, и это отлично передает дух Первой мировой.

Также порадовал подход к изображению противника. Немцы здесь - не звери, а такие же солдаты. Да и немецкий майор, хладнокровно отдающий приказ о химатаке, не монстр - его жестокое решение мотивировано настолько четко, что не поспоришь. Он совершает военное преступление не из жестокости и не из ненависти - и с пугающей рациональностью объясняет свое решение отравить русских солдат, когда от него этого требуют. 

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Конечно, без исторических и военных ляпов не обошлось, однако говорить о них подробно нет смысла - впечатление от фильма они не портят. Да и заметны такие ошибки будут, пожалуй, лишь знатокам эпохи, реконструкторам, специализирующимся на Первой мировой, да особо придирчивым зрителям.

Снят фильм отлично, визуальная составляющая на высоте - тут и нейтральная полоса, усеянная воронками, и правдоподобные окопы, и пронзительно синее небо над полем битвы. В некоторых моментах слабовата графика, но тут надо вспомнить о крайне ограниченном бюджете картины.

Несмотря на хронометраж, "Атака мертвецов: Осовец" - один из лучших военных фильмов, снятых на постсоветском пространстве, и посмотреть его однозначно стоит. Ходят слухи, что авторы не оставляют надежды на создание полнометражной картины. Хотелось бы верить, что им удастся осуществить задуманное.

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