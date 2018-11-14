Новости

Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Актриса из "Подпольной империи" опять обвинила Вайнштейна в насилии 16:10
Вышел эпичный трейлер фильма Родригеса про девочку-робота-убийцу 15:55
Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин 15:11
Завершены съемки третьего сезона "Очень странных дел" 12:39

Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника"

НОВОСТЬ14.11.2018, 17:25
Текст:   Феликс Зилич
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Международный успех фантастического сериала "Тьма" - первого германского проекта платформы Netflix - открыл в прошлом году путь в стриминговые сервисы для телесериалов из Европы. Пару недель назад уже было объявлено, что Netflix активно готовит как минимум пять новых телешоу из Германии, среди которых есть и наркодрама, и пост-апокалипсис, и большой исторический проект про Древний Рим.

Фото: www.kinopoisk.ru
Завершены съемки третьего сезона "Очень странных дел"

Сегодня же стало наконец известно, что следующей работой для Netflix шоураннеров "Тьмы" - Янтье Фризе и Барана бо Одара - станет их собственная версия "Титаника". Исторический сериал "1899", который расскажет о драматичном путешествии парохода с иммигрантами из Лондона в Нью-Йорк на самом рубеже XIX и XX столетий. Вместо айсберга героям придется столкнуться с дрейфующим кораблем с нелегалами, и это "превратит путешествие к земле обетованной в настоящий кошмар".

Представители Netflix уверены: история про большой винтажный корабль, где почти каждый герой говорит на своем языке, а в основе сюжета скрыты актуальные современные проблемы - идеальный материал для сериала из Европы, который также станет хорошим испытанием для Фризе и бо Одара в новом для них формате.

Стоит также напомнить, что работа над вторым сезоном "Тьмы" почти завершена. Он появится на платформе Netlfix в следующем году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Создатель "Игры престолов" рассказал о сюжете продолжений сериала 12:31
Вышел истеричный трейлер детективной драмы "Миссис Уилсон" 12:21
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 11:58
Перед смертью Стэн Ли придумал нового супергероя - Грязевого Человека 11:33
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 13.11.2018
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 13.11.2018
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 13.11.2018
⧣ Германия
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 07.11.2018
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 29.10.2018
Netflix запустит пять немецких проектов после успеха "Тьмы" 27.10.2018
⧣ историческое кино
Фото: kino-teatr.ru
Дмитрий Харатьян рассказал про новых "Гардемаринов" 07.11.2018
Ридли Скотт начал работать над продолжением "Гладиатора" 02.11.2018
Вышел трейлер исторической драмы Павла Павликовского "Холодная война" 30.10.2018