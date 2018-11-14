Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника"

Международный успех фантастического сериала "Тьма" - первого германского проекта платформы Netflix - открыл в прошлом году путь в стриминговые сервисы для телесериалов из Европы. Пару недель назад уже было объявлено, что Netflix активно готовит как минимум пять новых телешоу из Германии, среди которых есть и наркодрама, и пост-апокалипсис, и большой исторический проект про Древний Рим.

Сегодня же стало наконец известно, что следующей работой для Netflix шоураннеров "Тьмы" - Янтье Фризе и Барана бо Одара - станет их собственная версия "Титаника". Исторический сериал "1899", который расскажет о драматичном путешествии парохода с иммигрантами из Лондона в Нью-Йорк на самом рубеже XIX и XX столетий. Вместо айсберга героям придется столкнуться с дрейфующим кораблем с нелегалами, и это "превратит путешествие к земле обетованной в настоящий кошмар".

Представители Netflix уверены: история про большой винтажный корабль, где почти каждый герой говорит на своем языке, а в основе сюжета скрыты актуальные современные проблемы - идеальный материал для сериала из Европы, который также станет хорошим испытанием для Фризе и бо Одара в новом для них формате.

Стоит также напомнить, что работа над вторым сезоном "Тьмы" почти завершена. Он появится на платформе Netlfix в следующем году.