АвтоВАЗ снова будет поставлять машины в Турцию

АвтоВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей Lada на турецкий рынок. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках российско-турецкого бизнес-форума.

"В этом году ожидается, по моей информации, до 300 автомобилей. Это, с одной стороны, небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия", - сказал Груздев.

Более того, тольяттинский автопроизводитель планирует расширение линейки. Для поставок в Турцию, помимо внедорожника Lada 4x4, будут предложены все новые модели, которые выпускает АвтоВАЗ.

В настоящий момент автомобили Lada поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства Lada 4x4 и Lada Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта Lada.

Также стало известно, что "Группа ГАЗ" активизирует свое присутствие на турецком рынке. На сегодняшний день в этой стране располагается 11 официальных дилерских центров, более 40 точек послепродажного обслуживания компании. "Группа ГАЗ" намерена и дальше наращивать свое присутствие.

"Несмотря на существенную конкуренцию со стороны европейских производителей (на турецком рынке), убежден, что ниша для наших автомобилей есть, в том числе в сфере легкого коммерческого транспорта. В прошлом году возобновило производственную деятельность СП "Группы ГАЗ" с партнерами. Речь идет о производстве новой линейки - это ГАЗель Next, в том числе и цельнометаллические фургоны", - цитирует замминистра агентство "Прайм".

Напомним, в августе 2017 года "Группа ГАЗ" начала сборку цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель Next" в Сакарии (Турция). Первые поставки фургонов дилерам начались осенью того же года, а с февраля 2018 года автомобили местного производства стали доступны для покупки во всей дилерской сети "ГАЗа" в Турции. Российский автогигант с 2012 года осуществляет сборку "ГАЗель Бизнес", а с 2014 года - "ГАЗель Next".

Автомобили ГАЗ отправляются на рынки более чем 30 стран. Большинство уезжает в Восточную Европу и СНГ, также поставки налажены в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку.