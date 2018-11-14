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Рубрика: Легковые авто

BMW анонсировала самую мощную версию новой "трешки"

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

На международном автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 28 ноября, покажут самые мощные модификации седана BMW 3 Series нового поколения.

Исполнения M340i и M340i xDrive дебютируют с 3-литровым бензиновым мотором, с которого сняты нешуточные 374 л.с. В качестве трансмиссии предложат 8-диапазонный "автомат" Steptronic со спортивными настройками, возможностью смены передач подрулевыми лепестками и способностью адаптировать свою работу под данные навигации.

Фото: Пресс-служба АВТОТОР
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Базовая подвеска обеих "трешек" получит спортивные настройки, расширенную колею и заниженный на 10 мм дорожный просвет. В качестве опции предложат подвеску с адаптивными амортизаторами. Обе модели смогут похвастаться также М-дифференциалом с электронным управлением.

Фото: Пресс-служба BMW.

С таким оснащением исполнение с приводом на обе оси сможет ускориться до 100 км/ч всего за 4,4 с. Тормозная система таких 3 Series штатно усилена - применены механизмы с четырехпоршневыми суппортами и 348-миллиметровыми дисками спереди и 345-миллиметровыми сзади.

Фото: www.carscoops.com
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Внешними отличиями "заряженных" баварок станут сетчатая решетка радиатора, увеличенные воздухохаборники, аэродинамический пакет со спойлером на крышке багажника и трапециевидные выхлопные патрубки. В салоне установлены спортивные кресла, обшитые алькантарой, спортивный М-руль и алюминиевые накладки на педали.

Мультимедийная система получила экраном с диагональю 10,25 дюйма. Обе новинки дебютируют в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в США, Европе и России запланированы на лето 2019 года.

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW