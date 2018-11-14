Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 года № 443 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за III квартал 2018 года"

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике за III квартал 2018 года в размере 8791 рубля и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 9331 рубля, для пенсионеров - 7170 рублей, для детей - 8834 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики И.Моторин

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