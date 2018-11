Ироничная концепция заложена уже в самом названии, Teddy Shoes.Каждая пара "игрушечных" кроссовок наделена массивной трехмерной подошвой, которую, по заверениям создателей, не испортит даже неизбежный со временем износ - обувь от этого только обретет обаяние. Ну, например, как плюшевый мишка: его изображение с надписью "This is not a Moschino Toy" скрывается на подошве.

Над объемным фундаментом нижней части возвышается легкая и местами отчаянно сверкающая верхняя: женские модели покрыты серебряными и золотистыми блестками. Впрочем, игра с объемами и фактурами не делает обувь менее удобной: по своей структуре и техническим характеристикам это все-таки удобная спортивная модель для города. Также в коллекции представлены кроссовки унисекс, в которых комбинируются сетка, замша и кожа. Ну и, не обошлось без демонстрации логотипов бренда: крупных и контрастных, как баннеры, на открытом варианте кроссовок и более скромных - на классическом. В бутиках Moschino коллекция появится уже в конце ноября.