Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" разработают в России

В России разрабатывается гиперзвуковая ракета-мишень. Она предназначена для испытания новых видов вооружения. Ракету-мишень назвали "Гвоздика". Опытно-конструкторские работы планируется завершить уже в будущем году.

Об этом РИА Новости сообщила Ольга Соколова, генеральный директор научно-производственного объединения "Молния", входящего в состав концерна "Калашников". Она добавила, что Министерству обороны РФ разработчики предложили разные варианты ракет-мишеней. Так и появилась "Гвоздика". Планируется, что с 2019 года ее можно будет принять на вооружение.

Ольга Соколова также сообщила еще об одной новинке - с 2019 года открываются опытно-конструкторские работы по созданию парашютной малогабаритной мишени. На это отводится два года. Эту мишень будут применять для тренировки летчиков истребителей и штурмовиков. Принцип таков: мишень запускают с земли, она имитирует факел от сопел самолета.

По словам гендиректора "Молнии", себестоимость такой мишени невелика. И новая мишень может заменить нынешнюю, которую запускают с борта самолета. Она обходится значительно дороже. А кроме того, небезопасна, ведь после ее пуска самолет должен быстро уйти из зоны поражения, чтобы не попасть под огонь зениток с земли.