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14 ноября 2018 г.

Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2018 года № 211-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2018 г."

Дата подписания 13 ноября 2018 г.
Опубликован 14 ноября 2018 г.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2018 г. в расчете на душу населения 10557 рублей, для трудоспособного населения - 10969 рублей, для пенсионеров - 8243 рубля, для детей - 11336 рублей.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков

 

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