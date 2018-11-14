Меланья Трамп попросила уволить заместителя Джона Болтона

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья попросила Белый дом уволить Миру Рикардел, которая с апреля занимает должность заместителя помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам пресс-секретаря первой леди, позиция Меланьи вызвана тем, что Рикардел "больше не заслуживает чести служить в Белом доме", цитирует ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Такое заявление последовало в ответ на сообщение газеты The Wall Street Journal, о том, что Дональд Трамп намерен уволить Миру Рикардел. Издание утверждало, что рассмотреть возможность отставки Трампа призвала его супруга. По сведениям газеты, в октябре помощники Меланьи вступили с Рикардел в перепалку во время поездки первой леди США в Африку. Кроме того, заместитель Болтона периодически вступала в конфликт с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и сотрудниками министерства обороны США.

По данным The Wall Street Journal, отставка Рикардел станет частью запланированных Трампом масштабных перестановок в администрации США. По данным некоторых американских СМИ, планируется уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, а также руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.