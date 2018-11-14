Минобороны России объявило тендер на разработку саноборудования для перевозки раненых в автобусах. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Речь - не о средствах эвакуации с поля боя. Для решения этой задачи у военных имеется штатная бронированная техника. В частности, легкий многоцелевой гусеничный тягач МТЛБ и полноприводный автобус медицинской эвакуации 42031 с каркасно-металлическим кузовом. Он сделан на шасси КамАЗа-4310 и обладает повышенной проходимостью. Таким машинам не страшны ни автоматные очереди, ни осколки снарядов и мин.

В задании, на которое минобороны выделяет около 120 млн рублей, сказано, что победитель тендера должен разработать санитарный комплект для установки в пассажирские автобусы вагонного типа. Их будут использовать для перевозки раненых из полевых госпиталей в тыловые медучреждения.

Понятно, что неотложную помощь пострадавшие получат сразу после эвакуации с линии фронта. Но и при транспортировке в тыл без внимания врачей они тоже не останутся.

Вот тут-то эскулапам и понадобятся специально оборудованные автобусы. Причем в минобороны ставят перед исполнителем заказа требование - работы по тендеру должны быть завершены до 10 ноября будущего года. Понятно, что нападения на Россию в ближайший год никто не ждет. Однако речь идет о важнейшем элементе безопасности государства - мобилизационной готовности на время "Ч".