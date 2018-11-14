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14.11.2018 12:29
Рубрика: Экономика

Нефть Brent вернулась выше 65 долларов после обвала накануне

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стоимость нефти марки Brent после резкого падения накануне на пять долларов за баррель вновь поднялась выше отметки 65 долларов, следует из данных торговых площадок. Накануне цена опускалась до 64,61 доллара, что было минимумом с марта этого года.
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Всего с начала месяца стоимость нефти потеряла почти десять долларов. "Мы не исключаем, что до начала декабря нефть может протестировать более низкие уровни, - пишут аналитики Росбанка. - Однако не стоит забывать, что ОПЕК называла комфортным уровень цены 70 долларов за баррель, поэтому консолидированное решение может быть направлено на локализацию ценовых провалов, а не только достижение текущего баланса спроса и предложения".

ОПЕК в последнем ежемесячном обзоре ситуации на нефтяном рынке понизила прогноз спроса на нефть в следующем году в связи с опасениями по поводу замедления роста мировой экономики (в том числе в связи с последствиями напряженности в международных торговых отношениях). Это и стало катализатором падения цены Brent, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Кроме снижения долларовой цены, падает и рублевая стоимость бочки. 13 ноября был обновлен трехмесячный минимум, а от пиков, зафиксированных в начале октября, рублевая цена опустилась уже более чем на 20 процентов. Утром 14 ноября бочка стоила 4450 рублей, указывает Василий Карпунин из "БКС Брокер".

Фото: depositphotos.com
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Курс рубля отреагировал на падение нефти умеренным снижением, ненадолго поднявшись чуть выше 68 за доллар. "Ближайшие цели находятся около 68,4-68,5 рубля, и они могут спокойно быть достигнуты уже сегодня, - считает Карпунин. - Более того, в моменте мы не исключаем и более существенного эмоционального подъема в случае, если так и не реализуется сценарий отскока по Brent".

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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