Орешкин: Новые санкции не должны сказаться на экономике РФ

Российская экономика устойчива к внешним шокам, поэтому возможные новые санкции со стороны США на ней не должны сказаться. Такую точку зрения высказал журналистам в кулуарах форума "Россия-АСЕАН", который начался в Сингапуре, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, в последние годы была создана макроэкономическая конструкция, устойчивая к внешним шокам. "Цены на нефть на 25% упали, а ситуация в стране остается устойчивой", - отметил министр.

Он также добавил, что важно, что те зарубежные компании, которые работают в России, продолжают реинвестировать свою прибыль. "Компании зарабатывают внутри страны и опять инвестируют средства в развитие собственных проектов", - отметил Орешкин.

Как сообщалось ранее, в ноябре США могут ужесточить санкции, в частности, запретив операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков) и ограничив операции крупнейших российских банков в долларах.