Согласно опросу ВЦИОМ, почти две трети россиян (62 процента) являются пользователями соцсетей, но до сих пор многие из них не осознают возможные опасности, которые подстерегают человека в интернете.

Будьте разборчивы в друзьях: подтверждайте запросы с предложением дружить только от тех людей, кого вы знаете в офлайне. Фото: Depositphotos.com

Пять правил безопасного ведения личных страниц назвал "РГ - Неделе" координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

Вашей страницей могут интересоваться и работодатели, и кредиторы

В сети вылетело - не поймаешь

Разделяйте посты на предназначенные для общего доступа и предназначенные для друзей. Одно это сразу избавит от очень многих проблем и вопросов. Помните: все размещенное в соцсети с неограниченным доступом может быть просмотрено кем угодно, а не только пользователями из френд-ленты или просто знакомыми. Работодатель, злоумышленник, кредитор - все они могут поинтересоваться вашей страницей. Кроме того, шутка, выглядящая невинной в кругу приятелей, может быть воспринята совершенно иначе посторонними.

Даже открывая доступ к посту только для друзей, вы не можете гарантировать, что "друг" не перепостит его по всем своим контактам. Риск, что кто-то разболтает доверенный ему секрет, в онлайне гораздо более разрушителен, чем в офлайне.

Разборчивость в друзьях не помешает

Подтверждать запросы о добавлении в друзья можно только тем людям, которых вы хорошо знаете в офлайне, хотя бы через общих знакомых. То же самое касается ваших собственных предложений о добавлении в друзья. Вашим "другом" может оказаться совсем не тот человек, за которого он себя выдает.

Берегите деньги

Нельзя публиковать информацию, которая может дать доступ мошенникам и к вашим деньгам. Простейший пример: при оформлении доступа к интернет-банку пользователь указывает в качестве кодового слова кличку любимой собаки Жучки. Злоумышленник при попытке похитить деньги со счета сможет указать кодовое слово, просто открыв страницу с фото собаки: наверняка там будет указано и ее имя.

Не следует и давать понять всем желающим, что вы всей семьей уехали на месяц за границу. Хотите рассказать о поездке? Сделайте это при возвращении, иначе можете вернуться буквально на пепелище, ведь воры будут уверены, что им не угрожает возвращение хозяев.

Улыбнитесь, вас изучают

Странички в сети анализируются для таргетированной рекламы. Если вы один раз обсудили покупку гаджета, то потом рискуете долгие месяцы смотреть контекстную рекламу с этим товаром. Чтобы избавиться от этой напасти, установите блокировщик - программу, которая не дает браузеру или приложению загружать нежелательные элементы: баннеры, объявления, видео и т.д. Есть браузерные расширения, которые скрывают с сайтов и соцсетей тексты на определенные темы, ориентируясь по ключевому слову.

Не тролльте понапрасну

Соблюдайте элементарную вежливость. Некоторые считают, что в интернете лицо не набьют и можно вовсю покуражиться и хамить. Нет, это не так. Вас точно так же могут начать троллить - от того, что оскорбления нанесены в интернете, ничуть не легче.

Будьте разборчивы в друзьях: подтверждайте запросы с предложением дружить только от тех людей, кого вы знаете в офлайне.

Закон

И о репостах

Перед тем как сделать репост с чьей-нибудь страницы, внимательно разберитесь в содержании написанного, чтобы не иметь потом проблем с законом.

Сейчас закон позволяет привлечь к уголовной ответственности за репост статьи, которая может возбудить ненависть либо вражду, унизить достоинство человека по признакам пола, расы, национальности, языка, вероисповедания. За такое можно попасть в тюрьму сразу на два года, но сейчас готовятся поправки о том, что за первое нарушение закона будет грозить административное наказание - штраф, обязательные работы или арест.