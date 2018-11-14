Популярнейший смартфон Xiaomi получил новый Android 9 Pie

Владельцы смартфона на "чистом" Android смартфон Xiaomi Mi A2 получили доступ к бета-версии новой версии операционной системы от Google - Android 9 Pie.

В настоящее время Xiaomi ведет прием заявок от желающих принять участие в бета-тестировании новой прошивки. Присоединиться к тестированию можно до 18 ноября.

Представители компании обращают внимание, что тестовая сборка Android 9 Pie для Mi A2 является нестабильной и может содержать ошибки, приводящие в том числе и к потере пользовательских данных.

Как пишет GizmoChina со ссылкой на собственные источники, стабильная версия нового Android для этого смартфона может выйти уже до конца года. До этого Android 9 Pie получил смартфон Xiaomi Mi Mix 2s.

Смартфон Mi A2 был выпущен в рамках запущенной Google кампании Android One. На нем установлена версия Android без фирменной оболочки MIUI, которая ставится на большинство смартфонов Xiaomi.