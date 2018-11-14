Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.11.2018,  
10:40
Текст:  Николай Грищенко

При крушении сверхзвукового самолета ВВС США погиб пилот

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org

В США потерпел крушение сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет ВВС T-38 Talon. Один из пилотов погиб, а другой эвакуирован в региональный медицинский центр Валь-Верде. Имена пилотов не сообщаются.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
На авианосце Ronald Reagan произошла новая авиакатастрофа

Как сообщает пресс-служба авиабазы Лафлин, катастрофа произошла на территории штата Техас близ границы с Мексикой приблизительно в 19:40 (04:40 мск). На месте крушения самолета находятся спасательные подразделения и эксперты. Для расследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.

Отметим, что американский сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon впервые совершил первый полет в 1959 году, а с 1961 года используется для подготовки военных летчиков. На основе самолета был создан легкий истребитель Northrop F-5. Помимо ВВС США данные самолеты применяются армиями Германии, Турции, Португалии, Южной Кореи и Тайваня.

Экипаж самолета - два человека. Длина - 14,14 метров, высота - 3,92 метров, размах крыла - 7,7 метров. Максимальная взлетная масса - 5360 килограммов. Максимальная скорость полета - 1381 километр в час. Практическая дальность полета - 1835 километров. Практический потолок - 15 240 метров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: MARIT HOMMEDAL/EPA
Утонувший норвежский фрегат сняли на видео 10:35
Италия сократит закупки американских истребителей F-35 12.11.2018
С-300Ф против SM: морские зенитные комплексы сравнили в США 12.11.2018
самолеты
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Минобороны РФ учредило химическую медаль 13.11.2018
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие 12.11.2018
Конструктор назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35 09.11.2018