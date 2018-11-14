При крушении сверхзвукового самолета ВВС США погиб пилот

В США потерпел крушение сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет ВВС T-38 Talon. Один из пилотов погиб, а другой эвакуирован в региональный медицинский центр Валь-Верде. Имена пилотов не сообщаются.

Как сообщает пресс-служба авиабазы Лафлин, катастрофа произошла на территории штата Техас близ границы с Мексикой приблизительно в 19:40 (04:40 мск). На месте крушения самолета находятся спасательные подразделения и эксперты. Для расследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.

Отметим, что американский сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon впервые совершил первый полет в 1959 году, а с 1961 года используется для подготовки военных летчиков. На основе самолета был создан легкий истребитель Northrop F-5. Помимо ВВС США данные самолеты применяются армиями Германии, Турции, Португалии, Южной Кореи и Тайваня.

Экипаж самолета - два человека. Длина - 14,14 метров, высота - 3,92 метров, размах крыла - 7,7 метров. Максимальная взлетная масса - 5360 килограммов. Максимальная скорость полета - 1381 километр в час. Практическая дальность полета - 1835 километров. Практический потолок - 15 240 метров.