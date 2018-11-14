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14.11.2018,  
10:54
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Пушечного уничтожителя "Томагавков" испытали в Иране

В конце сентября текущего года после военного парада в Тегеране стало известно о создании новой 35-мм колесной зенитной самоходной установки.

Поскольку опытный образец провезли на трейлере перед трибунами, то у некоторых иностранных наблюдателей сложилось мнение, что данная ЗСУ является еще очень сырым, недоведенным до ума образцом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Однако, как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время эта установка, получившая название Hael ("Барьер"), уже проходит испытания. Неделю назад ее впервые задействовали в ходе масштабных учений противовоздушной обороны Modafean-e Aseman-e Velayat 97 ("Защитники неба велаята 97").

"Как известно, в Иране уже много лет наряду с советскими 23-мм малокалиберными пушками ЗУ-23 используют и швейцарские 35-мм зенитные установки Oerlikon GDF, работающие в связке с автоматизированными системами управления огнем Skyguard. Военно-промышленный комплекс Исламской республики успешно освоил производство этих средств ПВО. В отличие от ЗУ-23, которые достаточно активно устанавливаются на различные самоходные платформы, значительно более тяжелые 35-мм зенитки до появления этой самоходки использовались только в буксируемом варианте", - отмечает Лямин.

35-мм орудия могут вести огонь с темпом 550 выстрелов в минуту на один ствол. Вес снаряда - 550 г. Начальная скорость составляет 1175 м/с. Максимальная дальность стрельбы по целям в воздухе - 4000 м.

Данные пушки могут уничтожать разнообразные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты "Томагавк".

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