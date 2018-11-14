ЦИК предложил назначить Березкина членом Мособлизбиркома

ЦИК предложил назначить заместителя руководителя администрации губернатора Московской области Илью Березкина членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса.

Вакансия в Мособлизбиркоме образовалась из-за того, что ранее в отставку ушла председатель комиссии Эльмира Хаймурзина, которая возглавила Красногорский район.

На заседании ЦИК не стали скрывать, что Березкин - претендент на должность председателя Мособлизбиркома. Так, член ЦИК Николай Левичев заявил, что кандидатура Березкина "видимо" будет рассматриваться в качестве "возможного председателя избирательной комиссии".

Он также поинтересовался, как долго в случае его утверждения он планирует работать в этой должности. Березкин на это ответил, что шестой состав Мособлизбиркома сформирован до 2021 года. "А значит как минимум до выборов в Госдуму", - пояснил он. Булаев также предупредил Березкина, чтобы он готовился к более серьезному разговору:

"Мы можем встретиться с вами второй раз. Готовьтесь к этому разговору", - сказал он.