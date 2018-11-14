Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года

Благодаря системной работе столичных медиков в последние годы продолжительность жизни москвичей увеличилась на три года, отмечает член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы № 57 Ирина Назарова. Эти цифры она сочла большим достижением московской системы здравоохранения.

Одним из инструментов этой политики стала модернизация медучреждений и рост квалификации врачей.

"Чтобы оперативно внедрить современные технологии, наши лучшие сотрудники прошли обучение в ведущих клиниках Европы, Израиля, Южной Кореи, - рассказала Назарова в эксклюзивном интервью порталу "Вечерняя Москва". - Кроме того, у нас идет активное внедрение информационных технологий". Еще один шаг - создание в Москве широкой инсультно-инфарктной сети.

"Налажена работа скорой помощи, которая теперь приезжает по вызову очень быстро, - рассказала Ирина Назарова. - Кроме того, машины скорой помощи привозят пациента в ближайшую больницу, в которой свободная операционная. Это ускорило оказание радикального лечения, что привело к существенному снижению летальности. Благодаря тем мерам, которые были приняты в последние годы, у нас выросла продолжительность жизни на три года, что является большим достижением столичной медицины".