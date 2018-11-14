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Умер актер из "Марша Турецкого" и "Дальнобойщиков" Сергей Юртайкин

НОВОСТЬ14.11.2018, 15:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Советский, российский актер кино, театра и ТВ Сергей Юртайкин скончался в поселке Снегири Московской области в ночь на 14 ноября на 92-м году жизни.

Об этом сообщает KP.RU. Информацию подтвердили родственники артиста. Причина смерти не называется. О дате и места прощания и похорон станет известно позднее.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в селе Старое Синдрово Пензенской губернии Краснослободского района, ныне - Республика Мордовия.

В 1949-м окончил мордовскую студию ГИТИСа, в 1953 году - актерский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После окончания был зачислен в Театр-студию киноактера, в которой служил до 1990 года. Последние годы проживал в Снегирях у своего племянника, священника Макария Юртайкина.

Сниматься начал в пятидесятые - сыграв эпизодического комсомольца в комедии Калатозова "Верные друзья". Далее были "Человек родился", "Тихий Дон" (Валет), "Девушка с гитарой", "Мичман Панин", "Битва в пути", "Нахалёнок", "Руслан и Людмила", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Трактир на Пятницкой", "Апрель", сериалы "Марш Турецкого" и "Дальнобойщики", в основном - эпизодические роли. Работал на дубляже.

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