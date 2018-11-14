В Подмосковье задержан авторитет Саша Огонек

В Московской области во время спецоперации задержан 56-летний "вор в законе" Саша Огонек.

Как рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, операцию провели сотрудники угрозыска, ГИБДД при поддержке бойцов спецназа. На трассе М-7 "Волга" остановили иномарку: по оперативным данным, в ней перевозили наркотики.

Пакет с 4 граммами героина изъяли у пассажира легковушки - это и был неоднократно судимый Огонек. Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по статье 228 УК РФ. На период следствия подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.