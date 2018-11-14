Изображавшим автобус на приморском мосту наказание не грозит

"Желтый автобус" из картона, в котором четверо молодых людей попытались пересечь Золотой мост во Владивостоке, не успел нарушить правила дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.

"Охранник их остановил, полицию он не вызывал", - отмечает представитель пресс-службы ведомства.

Проверка инцидента проводиться не будет, а значит наказания "замаскировавшимся" под автобус активистам не грозит.

Ранее "РГ" писала, что видеозапись "автобусопрохода" распространилась в соцсетях. Его организаторы пытались привлечь внимание к дискриминации пешеходов. Ведь, по действующим правилам, пересечь мост можно только на личном или общественном транспорте.