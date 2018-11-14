На Сахалине пять человек пострадали в ДТП со "скорой"

Пять человек пострадали в Южно-Сахалинске в среду при столкновении кареты "скорой помощи" с грузовиком.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на группу пропаганды регионального управления ГИБДД России, авария произошла в 15:30 по местному времени. В ведомстве отметили, что медицинская машина двигалась с сиреной и проблесковым маячком и столкнулась с фурой на перекрестке.

Удар был такой силы, что "скорую" отбросило на придорожное ограждение, и из нее вылетели несколько человек. Пятерых пострадавших сразу увезли. Об их состоянии информации пока нет.

На месте происшествия работает оперативная группа.