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14.11.2018 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родные моряков пропавшего "Востока" получили компенсации

Текст: Дина Непомнящая

Семьям членов экипажа судна "Восток", пропавшего в Японском море, выплатили компенсации за гибель родных. Об этом РИА Новости сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости
Опубликован список членов экипажа пропавшего судна "Восток"

Он отметил, что тщательный поиск проводили все суда, находящиеся в районе гибели сейнера, но обнаружить пропавших так и не удалось.

Напомним, утром 25 января на рыболовецком судне "Восток", находившемся на перегоне из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Экипаж перестал выходить на связь. На борту судна находилось 20 человек.

В ходе масштабной спасательной операции были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

Компания-судовладелец сейнера "Востока" пообещала выплатить родственникам моряков по 1,5 миллиона рублей за каждого пропавшего. Еще по миллиону обещало заплатить Правительство Сахалинской области. Также семьям членов экипажа полагались страховые выплаты.

По мнению экспертов, причинами трагедии могли стать тяжелые погодные условия, техническая неисправность и нарушение правил судовождения.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край
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