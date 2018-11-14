В Приморье устроивший смертельное ДТП водитель попал под машину

В районе 130 километра автомобильной дороги "Артем - Находка - порт Восточный" произошло ДТП со смертельным исходом. Его виновник скрылся с места аварии, но вскоре стал участником другого транспортного происшествия.

Трагичная история началась с того, что 24-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Toyota Carina со стороны Артема в направлении Находки, выехал на встречную полосу и столкнулся с Isuzu Elf и Suzuki Wagon Solio.

"В результате удара произошла серьезная деформация кузова Toyota, спровоцировавшая смерть 28-летнего пассажира. Также пострадал водитель Isuzu - 31-летний мужчина получил травму головы", - сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

А вот нарушитель остался невредим и поспешил сбежать из поврежденного авто. Но спустя несколько часов, всего в двух километрах от места ДТП, попал под машину и получил черепно-мозговую травму. После этого его нашли и взяли кровь для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту первой аварии в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его водительский стаж составляет шесть лет. В течение последнего года, он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движение.