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14.11.2018 08:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье вынесли приговор по делу о заказном убийстве подростка

Текст: Юлия Гарднер

Коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт фигурантам дела о заказном убийстве 17-летнего подростка в ЗАТО Большой Камень.

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В феврале прошлого года один из молодых людей нанял своего знакомого - второго фигуранта дела - для того, чтобы расправиться с соперником. Конфликт с ним произошел из-за девушки.

Польстившись на обещанные 50 тысяч рублей, исполнитель напал на молодого человека в подъезде дома и более 20 раз ударил его ножом. Подростка доставили в больницу, но спасти не смогли.

"Присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения за содеянное", - говорится на сайте региональной прокуратуры.

Приморский краевой суд вынесет приговор после обсуждения последствий вердикта.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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