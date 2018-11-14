В Приморье вынесли приговор по делу о заказном убийстве подростка

Коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт фигурантам дела о заказном убийстве 17-летнего подростка в ЗАТО Большой Камень.

В феврале прошлого года один из молодых людей нанял своего знакомого - второго фигуранта дела - для того, чтобы расправиться с соперником. Конфликт с ним произошел из-за девушки.

Польстившись на обещанные 50 тысяч рублей, исполнитель напал на молодого человека в подъезде дома и более 20 раз ударил его ножом. Подростка доставили в больницу, но спасти не смогли.

"Присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения за содеянное", - говорится на сайте региональной прокуратуры.

Приморский краевой суд вынесет приговор после обсуждения последствий вердикта.