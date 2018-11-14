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14.11.2018 11:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В провинции Хэйлунцзян состоялась масштабная презентация территории

В Министерстве иностранных дел КНР прошла презентация под названием "Китай в новую эпоху: Хэйлунцзян - по дороге возрождения в ногу со всем миром". Журналистам, прибывшим из разных стран, руководство провинции рассказало о территории и ее интеграции в мировую экономику.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

В мероприятии приняли участие более 500 человек, включая иностранных дипломатов и промышленных консультантов из более чем 120 стран. Кроме того, на встрече присутствовали представители международных организаций в Китае, руководители 500 крупнейших компаний мира и известных трансграничных предприятий, а также китайские и иностранные журналисты.

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И, выступая с приветственным словом, отметил, что провинция Хэйлунцзян пользуется особыми преимуществами на новом этапе политики открытости Китая. Она является северо-восточной дверью страны. Власти работают над более активным участием провинции в строительстве экономического коридора "Китай - Монголия - Россия", что позволит ей стать важным узлом торгово-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

Одновременно, провинция Хэйлунцзян принимает участие в строительстве проекта "Один пояс, один путь". В его рамках - открытие движения поезда по маршруту Китай - Европа, таким образом территория "подключается" к Евразии, укрепляет взаимовыгодное сотрудничество со странами, включенными в стратегию "Один пояс, один путь". Ван И выразил надежду, что все государства смогут использовать новые возможности, которые им предоставляет политика реформ и повышения открытости Китая.

Фото: Администрация Приморского края
Ван Вэньтао встретился в Харбине с членами российских делегаций

Секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао рассказали о потенциале провинции.

Чжан Цинвэй выразил искреннюю благодарность МИД за организацию презентации и приветствовал присутствующих. Он сообщил, что провинция создаст центр "300 миллионов человек на снегу и льду" и предоставит большие площади для развития зимнего туризма и спорта. Также Чжан Цинвэй отметил, что в сентябре 2018 года Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин посетил три северо-восточные провинции Китая, где выступил с важной речью, более точно указав направление для возрождения провинции Хэйлунцзян.

- Мы будем твердо и неизменно реализовывать важное требование Генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. Приложим все усилия для возрождения Северо-Востока, создания нового двигателя инновационного развития, новой экономической системы открытого типа. Кроме того, мы будем фокусироваться на создании правовой среды для бизнеса, включении в совместное строительство "Один пояс, один путь", расширении открытости всему миру. Мы с удовольствием воспользуемся возможностью возрождения и развития вместе с друзьями во всем мире, поэтому искренне приветствуем инвестиции зарубежных капиталов и иностранных предприятий в провинцию Хэйлунцзян, - сказал Чжан Цинвэй.

Ван Вэньтао в своей речи отметил, что территория имеет потенциал для развития туризма и обладает богатыми природными ресурсами.

- Сейчас главное внимание уделяется созданию туристических маршрутов высокого уровня. Кроме того, провинция Хэйлунцзян имеет потенциал развития современного сельского хозяйства, и мы уверены, что сможем вложить большое количество высококачественного зерна в "чашу Китая". В настоящее время ведется строительство производственной базы зерновых культур и экологически чистых продуктов. Хэйлунцзян имеет также потенциал развития машиностроения, здесь идет модернизация промышленности, ускоряется трансформация результатов научных исследований, продвигается развитие индустрии военно-гражданской интеграции, - заявил глава народного правительства провинции Хэйлунцзян.

Фото: Управление по внутренней политике ЕАО
ЕАО посетила делегация провинции Хэйлунцзян

На презентации также выступили посол РФ в КНР, посол Финляндии в КНР, посол Японии в КНР и посол Нидерландов в КНР. Они в полной мере оценили потенциал географического положения и экономического развития Хэйлунцзяна, а также выразили намерение активного продвижения дальнейших дружественных отношений своих стран с этой китайской провинцией и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

- Провинция Хэйлунцзян играет очень важную роль в двухсторонних отношениях России и Китая. Как говорится в китайской пословице "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Мы с населением провинции Хэйлунцзян являемся земляками, россияне и китайцы, живущие в пограничных районах, общаются как родные братья, - отметил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он также подчеркнул, что провинция Хэйлунцзян играет важную роль в реализации крупномасштабных проектов на российско-китайской границе. Нефтепровод Сковородино - Мохэ является одним из них. Мощность нефтепровода составляет 30 миллионов тонн нефти в год. К концу 2019 года будет запушен в эксплуатацию газопровод, совместно построенный обеими странами, объем передачи природного газа в Китай достигнет 38 миллиардов кубометров. Недавно во время встречи премьеров РФ и КНР обе стороны подписали сельскохозяйственную программу.

- Надеемся, что реализация данной программы будет стимулировать экспорт грузов из России в Китай, в том числе российские сельскохозяйственные продукты и продукты питания, которые очень любят жители северо-восточных регионов Китая, - подчеркнул российский посол.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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