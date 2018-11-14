Затонувший у берегов Камчатки сухогруз шел с неучтенными пассажирами

Затонувшее у берегов Камчатки судно "Анатолий Крашенинников" вышло из Петропавловска-Камчатского с неполным экипажем и неучтенными пассажирами.

- В документах было заявлено, что на борту находятся десять членов экипажа, фактически их было восемь. Кроме того, в судовую роль были вписаны четыре члена экипажа, которые на самом деле на борту отсутствовали, вместо них были другие люди, - сообщил РИА Новости заместитель транспортного прокурора Камчатского края Иван Нецвет.

По его словам, на борту находились пятеро пассажиров, данные о которых не были переданы при отплытии плашкоута.

Напомним, сухогруз "Анатолий Крашенинников" затонул в Охотском море 9 ноября. Десять человек удалось спасти, судьба троих остается неизвестной.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Следователи рассматривают три версии катастрофы: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.